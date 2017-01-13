Öğrencilerden Halepli Çocuklara Yardım

Antalya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Halep'e başlatılan yardım kampanyasına Hanım Ömer Çağıran İlkokulu öğrencileri destek verdi.



Büyükşehir Belediyesi'nin Halepli mazlumlar için başlattığı yardım kampanyası halkın ve okulların yoğun desteğiyle devam ediyor. "Halepli Bir Çocuk Üşürse Biz Donarız" sloganıyla yardım kampanyasına destek veren Muratpaşa ilçesi Hanım-Ömer Çağıran İlkokulu öğrencileri küçücük kalpleri ile herkese örnek olacak bir davranış sergiledi. Okulda görev yapan öğretmenler ve personellerin de desteğiyle toplanan bağışlarla alınan 150 adet battaniye, kuru gıda ve giyim malzemelerinden oluşan 50 koli yardım, Halep'e ulaştırılmak üzere Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından okuldan alındı.



Mektup da gönderdiler



Öğrenciler toplanan yardımlarla birlikte Halepli çocuklara bir de mektup gönderdi. Hanım-Ömer Çağıran İlkokulu 3/B sınıfı öğrencilerinden Aişe Hümeyra Yazıcı duygularını şöyle anlattı: "Bizler burada her akşam rahat ve sıcak yataklarımızda yatıyoruz. Kim bilir onlar nerede ve nasıl uyuyor. Okulumuzun başlattığı kampanyayı duyunca hemen babamdan ve akrabalarımızdan yardım istedim. Onlar da yardımcı oldu. Battaniye ve kullanılmamış elbiseler aldık. Öğretmenlerimize teslim ettik. Bizler onları televizyondan görüyoruz. Onlara sesimizi bu yolla duyurmak istedik. Bu nedenle ben de onlar için bir mektup yazdım. Yardımları nasıl topladığımızı onlar için ne hissettiğimizi anlattım."



Dua ediyoruz



3. sınıf öğrencisi Hümeyse Arslan ise "Savaştan kaçan insanlar, bizim gibi çocuklar bizlerden yardım bekliyor. Biz onlar için her zaman dua ediyoruz. İnşallah soğukta kalmazlar savaş biter evlerine dönerler" dedi.



Desteğimiz sürecek



Okul Müdürü Osman Nuri Batmaz ise "Büyükşehir Belediyemizin başlattığı yardım kampanyasını duyunca okul olarak biz de destek vermek istedik. Öğrencilerimiz ve velilerimiz ellerinden ne geliyorsa küçük büyük demeden bu kampanyaya destek odu. Gerçekten çok duyarlı davrandılar. Böylesi dönemlerde birlik olarak büyük devlet olmanın ne demek olduğunu bir kez daha gösteriyoruz. Birlik ve beraberliğimiz olduğu müddetçe tüm dünya mazlumlarına bu küçücük evlatlarımız dahi yardımda bulunmaya devam edecektir. Okul yönetimi olarak böylesine güzel bir kampanyaya öncülük eden Büyükşehir Belediyesi'ne ve kampanyaya destek veren tüm velilerimize canı gönülden teşekkür ederiz" diye konuştu.



9 TIR gönderildi



Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde başlatılan "Antalya'dan Halep'e gönül köprüsü" yardım kampanyası çerçevesinde Halep'e geçtiğimiz 9 TIR dolusu yardım malzemesi ile 500 bin TL'lik maddi gönderilmişti. Kampanyanın devam ettiğini belirten yetkililer, vatandaşlardan gelen yardımların Halep'e ulaştırılmaya devam edileceğini söyledi. - ANTALYA