Öğrencilerden Halep'e Yardım

Isparta'nın Gelendost ilçesinde öğrenciler, "Gelin Dostlar Bir Damlada Siz Olun" sloganıyla başlattıkları kampanya ile Halep'te yardıma muhtaç ailelere yardım eli uzattı.



Isparta'nın Gelendost ilçesinde öğrenciler, "Gelin Dostlar Bir Damlada Siz Olun" sloganıyla başlattıkları kampanya ile Halep'te yardıma muhtaç ailelere yardım eli uzattı. Yardım kampanyası Gelendostlu öğrenciler, öğretmenler ve velilerin desteği ile başladı. Kampanya sosyal medyadan da duyuruldu ve yoğun ilgi gördü. Kampanyayı organize eden eğitimcilerden Erol Arıkan, "Bilindiği üzere Halep'te bir ateş yanıyor. Oradaki halk Esed rejimi tarafından çok yoğun baskı altında. Öğrencilerimiz olarak bir nebze olsun farkındalık oluşturmak ve oradaki ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak için bu kampanyayı başlattık. Kampanyamız yoğun ilgi gördü. Bu ilgiden dolayı Gelendostlu Öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ediyoruz" dedi.



Toplanan yardım paraları ile gıda, bebek bezi gibi yardım malzemeleri alınarak, İHH İnsani Yardım Vakfı Isparta temsilciliğine teslim edildiğini söyleyen Arıkan, "buraya getirilen giysiler çocuk, erkek ve kadın olarak öğrenciler tarafından ayrılıp paketlendikten sonra Hatay'a, oradan da Halep'e ulaştırılacak." - ISPARTA