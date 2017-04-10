Öğrencilerden Gazete ve Matbaa Ziyareti

Muş'un Bulanık ilçesindeki Erentepe Yatılı Bölge Okulu ve Esenlik İlk ve Ortaokulu öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte Bulanık Haber Gazetesini ziyaret ederek, matbaa bölümündeki çalışmalar hakkında bilgi aldılar.



Esenlik İlk ve Ortaokulu öğretmenleri Cihan Özger ve Şerife Akçakmak ile Erentepe YBO öğretmenleri Gökhan Fazlıoğlu ve Alican Girgin öncülüğündeki öğrencilere, Bulanık Haber Gazetesi sahibi Galip Kılınç tarafından matbaa makineleri ve gazetenin nasıl basıldığı hakkında detaylı bilgi verildi. Öğrenciler de matbaa hakkında merak ettikleri soruları yönelterek yanıt aldılar. Öğrenciler, ayrıca matbaada kağıt çeşitlerini görerek kitap, dergi, afiş ve davetiyelerin nasıl basıldığını görme fırsatı buldular.



Galip Kılınç ise, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Erentepe YBO ve Esenlik İlk ve Ortaokulu öğrencilerini bilgilendirdikleri için çok mutlu olduklarını ifade etti. - MUŞ