Öğrencilerden Fotoğraf Sergisi

Karesi Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) öğrencilerinin cep telefonları ile çektiği "Amatör Fotoğraf Çekimi" konulu fotoğraflardan oluşan "Objektifimden Balıkesir" resim sergisi Vali Rıza Akdemir Sergi Salonunda fotoğraf severlerin beğenisine sunuldu.



Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, BASAF işbirliği ile hayata geçirilen ve öğrencilere, fotoğraf çekimi konusunda daha iyi bilgi sahibi olup yaşadıkları şehirle ilgili farkındalıklarının artırılmasının amaçlandığı "Amatör Fotoğraf Çekimi" konulu proje kapsamında öğrenciler, cep telefonlarıyla Balıkesir'in tarihi mekanları öncelikli olacak şekilde 2000'e yakın fotoğraf çekimi gerçekleştirdi. Bunların arasından sanatsal yönleri açısından değerlendirilmeler neticesinde belirlenen 25 fotoğraf sergide resim severlerin beğenisine sunuldu.



"Objektifimden Balıkesir" resim sergisi açılış kurdelesini Balıkesir Vali Yardımcısı İsmail Demirhan, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Karesi İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Zülfer İdigli birlikte kesti.



Balıkesir Vali Yardımcısı İsmail Demirhan ile birlikte sergiyi gezen İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, "Objektifimden Balıkesir" hakkında öğretmen ve öğrencilerden bilgi aldı. Böylesine güzel projelerle yeteneklerini gösteren öğrencilerimizi ve onların yetişmesinde büyük emek veren danışman öğretmenleri Berrin Pancarcı ile Emire Varol nezdinde tüm öğretmenlerimizi tebrik ederek başarılarının devamını diledi.



"Objektifimden Balıkesir" resim sergisi açılış törenine, Balıkesir Vali Yardımcısı İsmail Demirhan, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Karesi İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Zülfer İdigli ile eğitim yöneticileri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı. - BALIKESİR