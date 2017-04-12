Öğrencilerden Emniyet Müdürü Ak'a Ziyaret

Anaokulu ve lise öğrencileri Adana Emniyet Müdürü Osman Ak'ı ziyaret etti.



Rotary Kulübü Anaokulu öğrencileri ile Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmen ve velileriyle Polis Haftası nedeniyle Emniyet Müdürü Ak'ı makamında ziyaret etti.



Ak, minik öğrencileri kapıda karşılayarak tek tek kucakladı.



Öğrencilere getirdikleri hediyeler için teşekkür eden Ak, erkeklere uzaktan kumandalı araba, kız çocuklarına ise bebek hediye etti.



Öğrenciler, ziyaretin sonunda Emniyet Müdürü Ak'la birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.