Öğrencilerden Dar Gelirli Ailelere Yardım

Iğdır Üniversitesi'nde eğitim gören bazı öğrenciler dar gelirli aileler için yardım kampanyası başlattı.



Kredi Yurtlar Kurumunda (KYK) kalan öğrenciler, sosyal sorumluluk projesi kapsamında topladıkları yardım malzemelerini dar gelirli ailelere dağıttı.



Özgür Mahallesi'nde, tek gözlü evde yaşayan Fatma Demirel'i (85) ziyaret eden öğrenciler, yanlarında getirdikleri yardım kolilerini Demirel'e verip, uzun süre sohbet ederek, vakit geçirdi.



Öğrencilerden Gizem Bekce, Kredi Yurtlar Kurumunda kalan üniversite öğrencileri olarak sosyal sorumluluk projesi başlattıklarını belirterek, "Bu manada dar gelirli ailelere yardım kampanyası başlattık. Bugün de topladığımız ihtiyaç malzemelerini dağıtıyoruz. Yardım vereceğimiz aileleri ziyaret ederken, özellikle yaşlı olan büyüklerimizle sohbet edip, onlarla vakit geçirip, hayır dualarını alıyoruz." dedi.



Öğrencilerin kendilerini ziyaret etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Fatma Demirel, "Allah gençlerimize zeval vermesin, Çok mutlu oldum. Bütün dualarım gençlerimizle olsun. Onların eğitimlerinde başarılar diliyorum." diye konuştu.



Deniz Büyüktaş isimli öğrenci ise "Bu projedeki amacımız, dar gelirli ve yaşlı insanlara yardım etmenin yanında, moral olarak da destek vermektir. KYK öğrencileri olarak topluma faydalı işler yapmayı planlıyoruz. Bu manada bu tür faaliyetlerimiz devam edecektir." ifadelerini kullandı.