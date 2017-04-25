Öğrencilerden Belediyeye Ziyaret

Şems-i Bitlis İlkokul öğrencileri, belediyeyi ziyaret etti.



Şems-i Bitlis İlkokulu 2. sınıf öğrencileri, sınıf öğretmenlerinin eşliğinde belediyeyi ziyaret ederek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.



Öğrencilerin en çok merak ettiği sorular arasında oyun parkları yer alırken mahallelerine daha çok oyun parkı yapılmasını da istedi.



Öğrenciler, Beyaz Masa birimine gelen çağrılara nasıl cevap verildiği ve işlerin takibi konusunda bilgilendirildi.