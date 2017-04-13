Öğrencilerden Belediye Başkanı Çöl'e Ziyaret

Sandıklı Miralay Reşatbey İlkokulu 4. sınıf öğrencileri yerel yönetimler ödevi için Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ü makamında ziyaret etti.



Öğrencilerle sohbet eden Çöl, kendisinin de eğitimci olduğunu ve öğrencilerin dersleri ve okulları ile ilgili bilgiler aldığını kaydetti.



Öğrencilerin yerel yönetimler isimli ödevi konusunda öğrencilere röportaj veren Çöl, belediye başkanının görev ve sorumlulukları hakkında öğrencilere bilgiler verdi.



Kendisinin de öğretmen olduğunu belirten Çöl, öğrencilerin eğitim-öğretim yaşantılarında başarılı olmalarını dileyerek, kendilerini güzel yerlerde görmek istediklerinin altını çizdi.