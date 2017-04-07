Öğrencilerden Başkan Yaka'ya Ziyaret

Karapınar TOKİ Yavuz Selim Ortaokulu 5. sınıf öğrencileri, Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka'yı ziyaret etti.



Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleşen ziyarette Başkan Yaka, öğrencilerin sorularını tek tek cevapladı.



Yaka, yaptığı açıklamada, Karapınar'ın geleceğinin gençler ile çok güzel olacağına inandığını kaydetti.



Belediye Başkanı Yaka, şöyle konuştu:



"Bu yaşta onların sordukları sorular cevaplaması zor sorular. Sorularda ilçemizin geleceğine yönelik ip uçları var. Gurur duydum. İlçemizde çevre konuları, yeşil alanlar, sanayileşme projeleri hakkında bilgiler aktardık. Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün ilçemizde sürdürdüğü 'Her atık çöp değildir' geri dönüşüm çalışmalarını ve neler yapmamız gerektiğini anlattık."