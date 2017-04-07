Öğrencilerden Başkan Şahiner'e Sürpriz Ziyaret

Sungurlu Fatih ve Hürriyet Ortaokulu öğrencileri okul çıkışında Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'e sürpriz bir ziyarette bulundular.



Öğrencilerin ziyaretinden son derece memnun kaldığını ifade eden Başkan Şahiner, "Öğrencilerimize her zaman belediyemizin kapıları açıktır, istedikleri zaman ziyaretimize gelebilirler" dedi.



Belediye olarak eğitime desteğimiz artarak devam edecek diyen Abdulkadir Şahiner, "Çünkü en iyi yatırım geleceğe, yani çocuklarımıza yapılan yatırım olduğunu çok iyi biliyoruz" şeklinde konuştu.



Öğrencilerle tek tek ilgilenerek dersleri ve okulları hakkında bilgiler alan Belediye Başkanı Şahiner, "Öğrencilerimizin istekleri her zaman bizim için ilk sıradadır, değerli öğrencilerimizin ziyareti beni ziyadesiyle memnun etti. Kendilerine nazik ziyaretleri nedeniyle çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ÇORUM