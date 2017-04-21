Öğrencilerden Başkan Kocadon'a Ziyaret
Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerini misafir etti.
Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerini misafir etti.
Ziyarete Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Cemil Göğercin, Rehber Öğretmen Emine Tayhan Savaşçı ile beşinci sınıf öğrencilerinden İlayda Süzen, Zeynep Ada Sevinç, Hüseyin Barış Kahriman, Ahmet Alıcı katıldı.
Başkan Kocadon, ziyarette bulunan öğrencilerden Hüseyin Barış Kahriman'ı makam koltuğuna oturtarak duygularını sordu. Çok heyecanlandığını belirten Kahriman, Bodrum ile ilgili fikirlerini Başkan Kocadon'la paylaştı.
Minik öğrencilerin ziyaretinden son derece mutlu olduğunu ve dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek çocuk bayramı olması dolayısıyla bu bayramın çok önemli olduğunu ifade eden Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın çocuklarımıza, gençlerimize, milletimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum." şeklinde konuştu.
Ziyaretin sonunda okul idarecilerine ve öğrencilere Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, hediyelerini takdim etti. - MUĞLA