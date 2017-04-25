Öğrencilerden Başkan Ataç'a Ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında ziyaret eden Gelişim Koleji 4. sınıf öğrencileri, belediyecilik hakkında merak ettiklerini de sorma fırsatı buldular.



Başkan Ataç, Tepebaşı Belediyesi'nin özellikle çocuklara yönelik hayata geçirdiği projelerden bahsederek, gelen soruları yanıtladı. Ataç, "Tepebaşı, hem özel okulların, hem de özel hastanelerin sıklıkla yer aldığı bir bölgedir. Bunun için de son derece gururluyuz. Özelikle sizin yaşınızdaki çocuklarımız için Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'miz var. Su Sporları Merkezi'mizde ise çocuklarımızın yüzme öğrenmesini istiyoruz. Yüzme vücudumuzu geliştiren çok önemli bir spordur. Çocuklarımız için bir de senfoni orkestrası kurduk. Tepebaşı'nda yaşayan çocukların ağzında çürük diş kalmayacak, yüzmeyi öğrenecek ve bir enstrüman çalabilecek" dedi.



Çocuklar ise Başkan Ataç'a belediyecilik ile ilgi sordukları soruların arasında, belediye başkanlığının en zor ve en kolay işlerinin neler olduğu, en sevdiği sosyal etkinliğin ne olduğunu, belediye başkanı olmak isteyenlere neler tavsiye edeceği oldu. Başkan Ataç ise belediye başkanlığının sevilerek yapılması gereken bir görev olduğu, şehre hizmet ederken önce hekim gözüyle inceleyip önleyici projeler geliştirdiği ve bunları yaparken ekibi ile hareket ettiği söyledi. Çocuklara öncelikle derslerine iyi çalışmalarını, sonra da hem kendileri hem de çevreleri için kurallara uymaları öğütledi. Ayrıca başkan kendisine yöneltilen en yakın arkadaşlarının isimleri, en sevdiği yemek, en sevdiği spor dalı gibi sorulara da içtenlikle cevap verdi.



Konuşmaların ve soru-cevap kısmının ardından Başkan Ataç ve öğrenciler hep birlikte fotoğraf çektirdiler. - ESKİŞEHİR