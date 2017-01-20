Öğrencilerden Başika'daki Askerlere Mektup

SAKARYA'nın Pamukova İlçesi'nde Şehit Peyami Ortaokulu öğrencileri, Irak'taki Başika kampında görev yapan askerlere mektuplar yazarak, duygularını dile getirdikleri videolar çekti. Kalp şeklindeki kutuya konulan mektuplar ve videoların olduğu harici bellekler garnizon komutanına teslim edildi.



Pamukova Şehit Peyami Ortaokulu öğrencileri Irak'taki Başika kampında görev yapan askerlere moral vermek amacıyla mektuplar yazarak, duygularını dile getirdikleri videolar çekti. Kalp şeklindeki kutunun içerisine mektuplar ve harici bellekler konulurken, bazı çocuklar kutunun içerisine çikolata ve yapay çiçek koydu. Öğrenciler mektuplarını kalpler, gülen yüzler, çiçekler ve kelebeklerle süsledi. İçerisinde mektup ve harici belleklerin olduğu kalp şeklindeki kutu Başika Kampı'na gönderilmek üzere Pamukova Garnizon Komutanı Binbaşı Mutlu Artan'a teslim edildi.



Şehit Peyami Ortaokulu Müdürü Nurullah İnanç sevgilerini, minnettarlıklarını ve dualarını dile getirdiklerini belirterek, "Çok farklı duygular yaşamamıza vesile olan bu etkinlik inşallah orada görev yapan askerlerimizi de mutlu eder. Bir nebze de olsa desteklerimizi hissetmelerine vesile olur" dedi. - Sakarya