Öğrencilerden "Atık Yağ Toplama Kampanyası"Na Destek

Samsun'un İlkadım ilçesinde 31 ortaokulda düzenlenen "Geleceğimize Sahip Çıkalım" projesi kapsamında öğrenciler 20 bin litre atık yağ topladı.



İlkadım Belediyesi, Halk Sağlığı Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, çevreye duyarlı ve bilinçli bireyler yetiştirmek amacıyla atık yağların toplanması için "Geleceğimize Sahip Çıkalım" projesi hayata geçirildi.



Bu kapsamda 31 ortaokulun öğrencilerince toplanarak yetkililere teslim edilen 20 bin litre atık yağ, biyodizele dönüştürülerek ekonomiye kazandırıldı. Evleri ve yakın çevrelerinden en fazla atık yağı toplayan öğrenciler, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.



Törende ortaokul öğrencileri Tunahan Bütün ve Kayra Yalçın, bisiklet ödülünü köy okullarında başarılı olan öğrencilere bağışlama kararı aldı.



Samsun Halk Sağlığı Müdürü Mustafa Kasapoğlu, törende yaptığı konuşmada, çevreye sahip çıkıldığında birçok hastalığın da önünü geçilebileceğini söyledi.



Doğanın korunması gerektiğine işaret eden Kasapoğlu, "Çevreye ne kadar çok sahip çıkarsak o oranda başarılı oluruz. Atık yağlar, pillere varıncaya kadar çevreyi kirleten tüm etkenler kanserojendir." dedi.



İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok da çocuklarda çevre bilinci oluşması için projeyi önemsediklerini dile getirdi.



Geleceğe sahip çıkmak için okul çağındaki çocuklara çevre bilincinin aşılanması gerektiğini vurgulayan Tok, kampanyayı gelecek yıllarda il geneline yaymayı planladıklarını kaydetti.