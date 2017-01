Öğrencilerden Askerler İçin Proje

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, fizik öğretmeni ve öğrencilerinin hazırladığı proje, günlük hayatta uygulamaya geçerse Mehmetçik bundan böyle görevi esnasında hiç üşümeyecek. Proje ile Mehmetçik adım attıkça ısınıp soğuk havanın olumsuz etkilerinden korunmuş olacak.



Beyşehir Ali Akkanat Anadolu Lisesi'nde Fizik Öğretmeni olarak görev yapan Özgür Özdemir, 1914 yılında Sarıkamış'ta Allahuekber dağlarında 60 bini donarak 78 bin şehit verildiğini belirterek, "Kars'ı Ruslar'dan geri almak için harekata katılan 60 bin askerimiz donarak şehit olmuştu. Allahuekber dağlarının yer yer 2-3 bin rakımlı geçitlerinde sıfırın altında 30 dereceye kadar düşen sıcaklık nedeniyle, büyük bölümü çölden gelen ve üzerlerinde yazlık üniformalar olan Türk askerlerimiz şehit düşmüştü. İşte onlara olan vefa borcumuzu ödemek için, bugün yurdun doğu ve güneydoğu kesimlerinde teröre karşı yürütülen operasyonlarda ve Suriye'de vatanı için mücadele veren Mehmetçiğimizin görevi esnasında ağır kış koşullarından olumsuz etkilenmemesi için bir proje geliştirdik. Bir daha askerimiz yazlık üniformaları dahi üzerlerin de olsa asla üşümesinler diye bu projeyi hayata geçirdik" dedi.



TÜBİTAK 2204 Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'na da gönderdikleri projeyle ilgili bilgiler veren Özdemir, "Askerin giydiği botuna yerleştirilen pioze elementi sayesinde atılan her adımla elde edilecek basınçla üretilen elektriğin asker parkasına yerleştirilen rezitanslar sayesinde ısı enerjiye dönüştürülerek, Mehmetçiğimiz istediği zaman açma düğmesi yardımı ile elde ettiğimiz elektrik enerjisini ısı enerjisi haline dönüştürebilecek. Kullanıcının ihtiyaç duyduğu ısınma bu şekilde gerçekleşmiş olacak. Projenin çalışma yöntemi, pioze elementinin üzerine yapılan baskıyı elektrik enerjisine dönüştürmesine dayanıyor. Mikrofonlarda piezo etkiden yararlanmaktayız. Sesin tabii oluşturduğu ses dalgalarından gelen basınca piezo malzeme sinyal üretip, bu sinyaller yükseltilerek hoparlörlere ulaşır. Günlük hayatta kullandığımız çakmaklarda da piezoelektrik ile gazın ateşlendiğinin herkes farkındadır. Kısa bir hesap yapmak gerekirse, askerimizin atacağı her bir adım için 2 miliwatt enerji üretilmektedir. Eğer siz 5 bin adım atarsanız, (5 binx2 miliwatt= 10 watt) enerji açığa çıkacaktır. Bu da size telefonunuzu 2 saate yetecek kadar şarj edebilme imkanı sunuyor. Yani askerimiz adım attıkça üretilen elektriğin parkasında ısı enerjisine dönüşmesi sonucu üşümeyecektir. Projede, pioze elementi, bakır kablo, bot, ceket ve ısıtma düzeneği gibi metaryeller yer alıyor.Biz bu projeyi askerimiz için düşündük, geliştirdik ama bu ısıtmalı kıyafeti polisimiz, motor tutkunları ve kayak severler başta olmak üzere toplumun ihtiyaç duyan her meslek kesimi de ısınma amaçlı kullanabilecektir. Temiz çevre için büyük önemi olan bu alternatif enerji umuyoruz ileride de bilim insanları tarafından gündelik hayatta daha kullanışlı bir hale getirilir" diye konuştu. - KONYA