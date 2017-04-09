Öğrencilerden Anlamlı Hareket

Adana'da lise öğrencileri, düzenledikleri kermesten elde ettikleri gelirle Adana Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerinin bazı temel ihtiyaçlarını karşıladı.



Erkan Koleji'nde 9. sınıf öğrencileri tarafından huzurevi yararına kermes düzenlendi. Evlerinden getirdikleri pasta ve böreklerin yanı sıra derslerde yaptıkları el emeği göz nuru ürünleri satan öğrenciler, kermesten elde ettikleri gelirle huzurevi sakinlerinin bazı temel ihtiyaçlarını aldı. Aldıkları malzemeleri huzurevini ziyaret ederek teslim eden öğrenciler, yaşlılarla bir süre vakit geçirdi.



Öğretmen ve öğrencileri karşılarında görünce evlatları gelmiş gibi sevinen huzurevi sakinleri, duygu dolu anlar yaşadı. - ADANA