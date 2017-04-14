Öğrencilerden Anlamlı Davranış

Adıyaman İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri depremzede öğrenciler yararına kermes düzenledi.



Adıyaman İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri 2 Mart tarihinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından çadırlarda eğitim gören öğrenciler yararına kermes düzenledi. Okul idaresinin öncülüğünde öğrenciler evlerinde hazırladıkları yiyecekleri satışa sundu.



Öğrenciler aileleri ile birlikte hazırladıkları yiyecekleri okulda açtıkları kermeste sattı. Öğrenciler kermesten elde edilen gelirleri Samsat'ta ki öğrencilerin eğitiminde kullanacak.



Okul Müdürü Nevzat Yiğit, yardımlaşma ve toplum olmanın önemine işaret ederek, "Samsat ilçemizde zor şartlar altında eğitim gören kardeşlerine destek olmak amacıyla okulumuz öğretmen ve öğrencileri kermes düzenlediler. Öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi bu anlamlı davranışlarından dolayı kutluyorum" dedi. - ADIYAMAN