Öğrenciler Yurtdışındaki Üniversitelere Gitmek İçin Nasıl Hazırlanmalılar?

Akademist Uluslararası Eğitim Danışmanı İsmail Topkaya, öğrencilerin yurt dışındaki üniversitelere gitmek için nasıl hazırlanmaları gerektiğini Wise TV'ye anlattı.



Yurt dışındaki üniversitelere hazırlanma mevzusuna sadece belli sınavlar olarak bakmadıklarını söyleyen Topkaya, "O sınavların dışında bulundukları okullardaki başarısı önemli. Yine matematik, fizik, kimya var. Ama bu kez bir sınav değil okul başarısı, yani okulda diğer arkadaşları içindeki başarısı ön plana çıkıyor. Mezun olan 100 tane öğrenci varsa kendi okulunda, bu yüz öğrenci içindeki sıralaması çok önemli. İngilizceye çok önem versinler, farklı alanlarda okusunlar. Sosyal bilimlerde kariyer düşünen bir öğrenci, matematik, fizik, kimya bilmem gerekmiyor bu alandaki gelişmeleri takip etmesem de olur algısına kapılmamalı. Artık dünyada meslekler ve bölümler iç içe girmiş durumda. Dolayısıyla farklı alanlardan da çocuğun entelektüel bilgi birikimi olması gerekiyor. Yüz yüze gerçekleştirilen interwiew dediğimiz görüşmelerde sadece öğrencinin ilgi alanı değil farklı alanlardan da sorular geliyor. Mühendis olmak isteyen bir çocuğa edebiyattan da sorular soruyorlar. Yada o konuda neler biliyorsun tarzında sorular geliyor" diyen Topkaya, öğrencinin birçok alanda kendisini geliştirmesi gerektiğinin altını çizdi.