Öğrenciler Yurtdışı Okullarda Alan Seçerken Neleri Göz Önünde Bulundurmalı?

Akademist Uluslararası Eğitim Danışmanı İsmail Topkaya, öğrencilerin yurt dışı okullarda alan seçerken neleri göz önünde bulundurmaları gerektiğini Wise TV'ye anlattı.



Topkaya, "US News var, US News mesleklerin ve alanların son 10 yıldaki gelişimine bakıyor. Tercihleri değerlendiriyor. Üniversitelere hangi öğrenciler hangi bölümlere başvurmuşlar yoğunluk nerede olmuş, onun yanında mezun olan öğrenciler mezun oldukları bölümde mi çalışmışlar yoksa başka bir sektöre mi geçmişler. Hangi sektörler daha çok tercih edilmiş, bunlara bakılıyor. Bu veriler yayınlanıyor. Bu yayınlanan verilere baksınlar" diyerek öğrencilerin araştırmacı şekilde hareket etmelerinin önemli olduğunu belirtti.