Öğrenciler Yöresel Sokak Oyunlarını Öğreniyor

Adıyaman Anadolu Lisesi Müdürlüğü ile Adıyaman Kent Konseyi birlikte 'Adıyaman Yöresel Sokak Oyunları' isimli projeyi hayata geçirdi.



Sosyal, kültürel, yöresel ve sportif etkinlikler, kulüp çalışmaları, eğitim ve araştırma faaliyetlerinde işbirliği yapılarak 'Adıyaman Yöresel Sokak Oyunları' isimli projeyi hayata geçirdi.



Adıyaman Anadolu Lisesi ve Adıyaman Lisesi eşgüdümlü başlatılan proje ile eskiden bugüne Adıyaman' da oynanan yöresel sokak oyunlarının yaşatılması ve bu vesile ile yöresel kültürel değerlerin ileriki kuşaklara aktarılarak canlı tutulması amaçlanıyor.



Erkeklerde ve kızlarda 3'er yöresel sokak oyunu ile yapılan çalışmalar da erkeklerde kırcik, deleme ve çember, kızlarda ise ip hoplama, beştaş ve çızgı oyunları için materyaller ve araç-gereçler Kent Konseyi tarafından temin edilerek okullara ulaştırıldı. Bugün itibarı ile çocukların oyunları öğrenmesi ve hazırlanması çalışmalarını Okul Koordinatörü Sema Boztaş öncülüğünde öğretmenler ile birlikte başlatıldı.



Adıyaman Anadolu Lisesi Müdürü Abdulkerim Işık konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "'Hep birlikte hem geleneği yaşatmanın ve hem de öğrencilerimizle ortak etkinlik ve zaman geçirmenin mutluluğunu yaşadık. Tekrar 30-40 öncesi çocukluğumuza gittik. Öğrencilerimize oldukça ilgi çekici ve hoş gelen bir proje oldu. Özellikle projenin mimarı Adıyaman Kent Konseyi Başkanı Sinan Temel hocama teşekkür ediyorum" dedi. - ADIYAMAN