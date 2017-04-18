Öğrenciler Yiyecek İşleme Sanatındaki Hünerlerini Sergiledi

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen Turizm Haftası kutlamaları kapsamında meslek lisesi öğrencilerin yaptığı bal kabağından gemi, karpuzdan Mustafa Kemal Atatürk figürleri herkesin ilgi odağı oldu. Öğrenciler yaptıkları figürlerle yiyecek işleme sanatındaki hünerlerini sergiledi.



Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından, "Turizm Haftası" kutlamaları kapsamında bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. Gedik Ahmet Paşa (Taş Medrese) Kulliyesinde kutlama programı düzenlenerek, resim sergisi açıldı. Etkinlikte yapılan yağlı boya tablolarından daha çok Afyonkarahisar Emir Murat Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Turizm Bölümü öğrencilerin karpuz ve bal kabağından yaptığı figürler dikkat çekti.



12. sınıf öğrencilerden Mehmet Oğuz Karakaya, yaptıkları figürlere öğretmenlerinde yardım ettikleri kaydetti. Karakaya, "Karpuz dekorelere çalıştık. Genelde bu tür ürünler otellerin soğuk büfe bölümünde oluyor. Biz de bu işte bu bölümde olduğumuz için hünerlerimizi sergileyelim istedik. Hocalarımızın da yardımıyla okulumuzda 2 gün kadar uğraşarak karpuz, kabak dekoru yaptık. Sebze ve meyvelerle dekor yapıp hazırladık. Bal kabağından insan yüz figürleri, çeşitli çiçekler ve hayvan figürleri işleyebiliriz. Bunlar daha fazla da türetilebilir" dedi.



Etkinliğe katılan protokol üyeleri ve vatandaşlarda sebze ve meyvelerden yapılan ürünleri hayranlıkla inceledi. - AFYONKARAHİSAR