Öğrenciler Yerel Yönetimi Başkan Kayda'dan Öğrendi

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 4/C sınıfı öğrencileri, yerel yönetimleri Belediye Başkanı Zeki Kayda'dan öğrendi.



Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 4/C sınıfı öğrencileri sınıf öğretmenleri Yunus Yaman ile birlikte Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda ile bir araya geldi. Öğrenciler, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu tarafından karşılandı.



Meclis toplantı salonunda sosyal bilgiler dersinin konuları arasında yer alan yerel yönetimlerle ilgili bilgi almak üzere gelen öğrenciler, konuyla ilgili merak ettikleri soruları Başkan Zeki Kayda'ya yöneltti. Belediyenin tanımı anlatarak başlayan Başkan Kayda, daha sonra belediyenin sorumluluklarını, işleyişini, Belediye Başkanı olmak için izlenilen yolu, Belediye Meclisini ve Salihli Belediyesi'nin yaptığı projeler hakkında detaylı bilgi verdi.



Sınıf öğretmenleri Yunus Yaman, kendilerine zaman ayırdığı için Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya teşekkür ederek çiçek takdim ettiler. Öğrenciler ile tek tek ilgilenen Başkan Kayda, program sonunda öğretmen Yunus Yaman'a teşekkür ederek, öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi. - MANİSA