Adıyaman'da, öğrenciler yararına kermes düzenlendi.



Fatih Talebe Yurdu ve Seyrantepe Öğrenci Yurtları tarafından yurtlarda kalan öğrenciler yararına kermes gerçekleştirildi. Demokrasi Parkında gerçekleşen kermese vatandaşlar yoğun ilgi gördü. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kermes 6 gün boyunca açık kalacak. Kermesle ilgili olarak açıklamalarda bulunan Adıyaman Bahçelievler İlim ve Kültür Derneği Müdürü Fatih Yener,"Yurtlarımızda kalan fakir ve yardıma muhtaç öğrenciler yararına düzenledik. Altı gün sürecek olan bu kermesimizde elde edilecek olan gelirler tamamen öğrencilerimize verilecek. Şuanda kermesimize yoğun bir ilgi var" dedi. - ADIYAMAN