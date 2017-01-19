Öğrenciler Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bıraktı

Kavak Merkez Şehit İlhan Kuşan Ortaokulunun hazırladığı "Doğa Bekçileri Minik Kardelenler" Projesi kapsamında öğrenciler doğaya yem bıraktı.



Kış mevsiminin ağır geçtiği ilçede Merkez Şehit İlhan Kuşan Ortaokulu öğrencileri, proje kapsamında, evlerinden getirdikleri buğday, arpa, mısır, pirinç, makarna, bulgur, kuru ekmekleri, Okul Müdürü Turan Özcan ve öğretmenleriyle Akbelen Mahallesi'ndeki ormanlık alana götürerek 20 ayrı yere bıraktı, yem kafeslerini ağaçlara astı.



Okul Müdürü Turan Özcan, 10 gündür ilçenin yüksek yerleşim sahalarının karla kaplı olması ve yaban hayvanların aç kalma tehlikesi altında olabileceği düşüncesiyle "Doğa Bekçileri Minik Kardelenler" Projesini hazırladıklarını söyledi.



"Projemiz kapsamında öğrencilerin evlerinden getirdikleri çeşitli tahıl ve yiyecek maddelerini daha fazla yaban hayvanının yararlanabilmesi için doğaya bıraktık, yem dolu kafesleri de ağaçlara astık." diyen Özcan, amaçlarının, öğrencilere, doğa sevgisini aşılamak, güç durumda olan canlılara yardım eli uzatılması gerektiği bilincini kazandırmak olduğunu sözlerine ekledi.



Projeye katılan öğrenciler, doğayı ve doğadaki hayvanları korumanın insanlık görevi olduğunu belirterek projede yer almaktan son derece mutluluk duyduklarını ifade ettiler.