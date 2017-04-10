Öğrenciler Velileri ile Birlikte Seramik Çalışması Yaptı

Malatya Çınar Kolejinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler velileri ile birlikte atölyelerde seramik çalışması yaptı.



Çınar Kolejinde öğrencilerin kişisel gelişimleri kapsamında başlatılan Aileler Atölyede etkinliği devam ediyor. Etkinlik kapsamında son olarak ilkokul 1. sınıf öğrencileri anne ve babalarıyla el sanatları atölyesinde birbirinden güzel seramikler yaparken, masal atölyesinde de hep birlikte masal dinledi. Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlik çerçevesinde öğrenciler ve velileri ayrıca orkestra atölyesinde enstrüman çalarken düşünme becerileri atölyesinde ise eğlenceli zeka oyunları oynadı. Minik öğrenciler etkinlikte doyasıya eğlenirken aileler de çocuklarının atölyelerde öğrendikleri karşısında hayranlıklarını gizleyemedi.



Çınar Kolejinden yapılan açıklamada etkinliğinin belli aralıklarla devam edeceği belirtildi. - MALATYA