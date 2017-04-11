Öğrenciler Vatandaşlara Sağlık Taraması Yaptı

Darende Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Sağlık Haftası dolayısıyla ilçe merkezinde kurdukları stantlarda vatandaşlara sağlık taraması yaptılar.



Yaptıkları anlamlı davranışla vatandaşların takdirini kazanan öğrenciler, sağlık taraması sırasında vatandaşları sağlıklı yaşam hakkında da bilgilendirdi. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Harun Gündüz, Sağlık Haftasını kutlayarak, yaptıkları etkinlikle hem vatandaşları sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirmek hem de sağlık sorunlarının olup olmadığını teşhis etmek istediklerini söyledi.



Darende İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce ise, öğrencileri bu anlamlı davranışlarından dolayı tebrik ederek, sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekti. - MALATYA