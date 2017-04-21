Öğrenciler Uçurtma Şenliğinde Bir Araya Geldi

Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu ve kardeş okul seçtikleri Saman Kaya İlköğretim Okulu öğrencileri, uçurtma şenliğinde bir araya geldi.



Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu Kampüsü'nde gerçekleşen şenlikte ilköğretim ve yüksekokul öğrencileri Türk Hava Kurumu Şarkışla Şubesi'nin desteğiyle yapılan şenlikte uçurtma uçurdu.



Programda, model uçak simülatörü de kullanan öğrenciler şenlikte neşeli dakikalar geçirdi.



Okulun Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileriyle oyunlar oynayan öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.



Programa, Şarkışla İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen ve Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Nevzat Balıkçıoğlu da katıldı.