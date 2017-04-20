Öğrenciler Tskb Kariyer Atölyesinde Buluştu

TSKB'nin, üniversite öğrencilerine gerçek bir bankacılık deneyimi sunduğu ve bu yıl 8'inci kez organize ettiği TSKB Kariyer Atölyesi 13-15 Nisan'da gerçekleştirildi. Her yıl "Farkını Ortaya Koy" sloganıyla düzenlenen TSKB Kariyer Atölyesi, "Kalkınma ve Yatırım Bankacılığı" alanında ilk ve tek işe alım atölyesi olma özelliğini taşıyor.



Şirket açıklamasına göre, TSKB Kariyer Atölyesine bu yıl yabancı dilde eğitim veren üniversitelerin işletme, ekonomi, matematik, endüstri mühendisliği bölümlerinin 4'üncü sınıf öğrencileriyle, aynı alanlarda yüksek lisans eğitimi alan toplam 52 öğrenci katıldı.



Atölye kapsamında öğrenciler bankacılığı işin uzmanlarından öğrenirken, yaratıcı projeler ve eğlenceli aktiviteler aracılığıyla TSKB yöneticileriyle birebir çalışma imkanı da buldu. Öğrenciler ayrıca TSKB'deki iş yaşamının dinamikleri hakkında proje koçlarının deneyimlerini dinledi. Atölye kapsamında katılımcılar, oluşturdukları ekiplerle gerçek bir yatırım projesi değerlemesi ve sürdürülebilir fonlama konularında gelecek vadeden projeler geliştirdi.



TSKB Kariyer Atölyesinin ilk günü yoğun proje geliştirme etabı öncesinde öğrenciler TSKB'nin farklı bölümlerine ait bilgilendirme sunumlarını izleyerek bankayı yakından tanıma fırsatı buldu. Ekip çalışması, takım olma ve liderlik üzerine devam eden atölye çalışmasında davranış bilimleri ve motivasyon konusunun deneyimli ismi Mehmet Auf öğrencilere "Görevimiz Gelişim" adlı eğlenceli ve öğretici bir etkinlik düzenledi.



Atölyenin interaktif kısmında ise bu yıl Management Center Turkey'den (MCT) Gözde Berber, "İlişkilerimin Geleceği Kimin Elinde" isimli bir seans düzenledi. Bu seans kapsamında öğrenciler farklı olmanın takım ruhuna kazandırdığı değerler, kişisel farkındalık ve kendini tanıma açısından zengin bir içerikle çalışma şansı elde ettiler.



İki farklı vakada projeleriyle yarıştılar





TSKB Kariyer Atölyesinin ikinci gününde, farklı vakalar ele alınarak iki ayrı temada projeler geliştirildi. Katılımcılar, vakalarda finansal analiz ve pazarlama bilgilerini kullanırken sunumlarda yaratıcı tasarım ögelerine yer vermeye de özen gösterdiler. Atölyenin son gününde adaylar, TSKB Cennet Bahçesi'nde bankanın üst düzey yöneticilerinden oluşan jüriye sunum yaptı. Jürinin oylaması sonucunda birinciliği kazanan grup ödüllendirildi.





"Pek çok genç ve yetenekli arkadaş aramıza katıldı"



Açıklamada geleneksel hale gelen TSKB Kariyer Atölyesi hakkında görüşlerine yer verilen TSKB Genel Müdür Yardımcısı Yetkin Kesler, "İnsan kaynağımızın sürdürülebilirliği açısından kendi yöneticimizi yetiştirmeye öncelik veriyoruz. Gelecekteki yöneticilerimizin belirlenmesinde Kariyer Atölyesi büyük önem taşıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yaratıcı fikirlerin yarıştığına şahit olurken kendi deneyimlerimizi de öğrenci arkadaşlarımıza aktarma fırsatı bulduk. Geride bıraktığımız sekiz yılda Kariyer Atölyesi sayesinde pek çok genç ve yetenekli arkadaşımız ile tanıştık. Atölye aracılığıyla aramıza katılan yönetici adayı arkadaşlarımızın toplam sayısı, bankacılık kadromuzun yaklaşık yüzde 20'sine ulaşmış durumda." bilgilerini verdi.