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Öğrenciler, Teski Tesislerini Gezdi

Öğrenciler, Teski Tesislerini Gezdi

Çorlu Sağlık Meslek Lisesi öğrencileri, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TESKİ) tesislerini inceledi.

Öğrenciler, Teski Tesislerini Gezdi

Çorlu Sağlık Meslek Lisesi öğrencileri, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TESKİ) tesislerini inceledi.

Öğrenciler, fizik öğretmenleri Esra Sarıkaya ve kimya öğretmenleri Merve Çağlı Çoker önderliğinde TESKİ tesislerini gezerek yetkililerden bilgiler aldı.

Tesis laboratuvarlarında içme sularından alınan numunelerin analiz aşamalarını gözlemleyen öğrenciler, gözlemlerini not ederek, TESKİ'nin çalışma prensibini öğrendi.

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