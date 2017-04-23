Öğrenciler TBMM Başkanı Kahraman'ı Ziyaret Etti

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve öğrenciler, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı makamında ziyaret etti.



İsmail Kahraman, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlarken, "İnşallah hepinize hayırlı hizmetler nasip olur. Vatana, millete hayırlı evlatlar olursunuz. İnançlı milli duygulara, manevi duygulara sahip kişiler olursunuz. Bayramınızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.



Ziyarette söz alan İMKB Alparslan İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Zehra Betül Özkan duygularını şöyle dile getirdi:



"Bizlere daha güzel, aydınlık bir gelecek sağlamak için canla, başla mücadele eden büyüklerimiz gibi bizlerde barışın, sevginin, dostluğun ve umudun değerini bilen, vatanına ve milletine bağlı bireyler olarak yetişmeliyiz. 23 Nisan'da vatan topraklarının üzerine doğan egemenlik güneşi gibi bu bayramda da ülkemiz ve bütün dünya çocuklarına sevgi, mutluluk, saygı ve sevgilerimi sunuyorum."



TBMM Başkanı Kahraman, Zehra Betül Özkan'a imzalayarak sertifika takdim etti.



Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, milletin inancıyla bütün zorlukları aştığını söyleyerek, "Bu çocuk bayramı dünyanın hiçbir yerinde yok. Bu çocuk bayramını bizlere emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, İstiklal Savaşı'nın kahramanları, ilk Meclis'ten bugüne kadar hizmet etmiş herkesi minnet ve şükranla yad ediyoruz" şeklinde konuştu. - ANKARA