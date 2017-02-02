Öğrenciler Tatilde, Öğretmenleri Eğitimde

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı olarak hizmet veren Akademi Lise ve Bilgievleri'nde eğitim yarıyıl tatilinde de devam ediyor.



Bu defa eğitim alan grup öğrenciler değil, Akademi Lise ve Bilgievi eğitmenleri oldu. Akademi Lise ve Bilgievi hocaları, alanında uzman eğitmenler tarafından başta etkili iletişim olmak üzere, öğrenme modelleri konusunda eğitim almaya başladı.



Yarıyıl tatilindeki eğitimler, Büyükşehir Belediyesi'nin İzmit'teki Akademi Lise binasında veriliyor. Tüm gün süren eğitimde; Etkili iletişim, İnsan ve Hayat, Geleneksel Kozmolojiye göre İnsan ve Boyutları, Çocuk Psikolojisi, Kendini Tanıtma, Bilim ve Dogma, Dünya ve Hikayemiz (Feridüddin Attar'ın Esrarname adlı eserinden Öykü yorumları), Felsefe ve Bilim İlişkisi, Ahlak, Etik, Fazilet, Erdem, Davranış ve Tutumlar, Varlık - Yokluk, Eğitimde Ödül, Değerli Tarih, Ekip Olma-Simülasyon, Kurum Kültür ve Aidiyet, Öğrenme Modelleri, - Ters Yüz Olmuş Sınıflar, Kendini Tanıma, İman Emniyet, Ben, İnsan, Toplum ve Öteki. İnsanın Ötesi ve Millik Bilinci konularında dersler veriliyor.



Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen söz konusu dersler, Akademi Lise ve Bilgievi hocalarının özellikle öğrencilerle iletişimi ve ders başarısında önemli rol oynayacak. - KOCAELİ