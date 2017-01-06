Öğrenciler, Tarihi "Müze"De Öğrenecek

Ortahisar Belediyesi ile Ortahisar ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında, 'Ortahisar Tarihine Sahip Çıkıyor' sloganıyla öğrencilerin ücretsiz müze ziyaret etmesini sağlayan protokol imzalandı.



İmzalanan protokol çerçevesinde, Ortahisar ilçesinde yer alan okullardaki öğrenciler, haftada iki gün ücretsiz olarak Tarih Müzesi'ni ziyaret edebilecek.



Ortahisar ilçesindeki müzede gerçekleştirilen protokol imza törenine, Ortahisar Belediyesi Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar Kaymakamı Numan Hatipoğlu ile Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükür Köse katıldı.



Ortahisar Belediye Başkanı Genç, burada yaptığı konuşmada, Trabzon'da tarihi hafızayı kurumsallaştırmak istediklerini söyledi.



İmzalanan protokolle müzenin eğitim aracı olarak da kullanılacağını vurgulayan Genç, şöyle devam etti:



"Bu müze profesyonel bir çalışmanın ürünü oldu. Bakanlığımızın onayladığı resmi müzelerimizden bir tanesi. Bir şehrin geleceğini yapmak isteyenler de yıkmak isteyenler de işe müzelerden başlar. O nedenle müzeler bir kentin tarihi için çok önemlidir. Biz de kadim bir tarihe sahip Trabzon'a bu tarihi hafızayı kurumsallaştırmak istedik ve aynı zamanda da gelecek nesillere bunu bir eğitim aracı olarak sunmak istedik. Burada 7 bin 88 tarihi vesika var. Bunların içinde kartpostallar, belgeler, fotoğraflar ve video görüntüleri var."



Genç, imzalanan protokolle çocukların bu materyallerin kopyasını da kolayca edinebileceklerini işaret ederek, "Eğitime katkı vermek, altın kaplama yol yapmaktan daha hayırlıdır diye düşünüyoruz. Ben emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.



Ortahisar Kaymakamı Hatipoğlu da tarihine sahip çıkmayan milletlerin geleceğini inşa edemeyeceğini belirtti.



Trabzon'un kadim bir kent olduğunu dile getiren Hatipoğlu, "Kentlerin kimliğini ciddi anlamda tarihi mirasa sahip çıkmaları oluşturuyor. Gökdelenler ve yeni binalar değil. Mezarlıklar dahi bizim kimliğimizdir. Bu manada Ortahisar Belediyesinin bu hamlesi çok anlamlıdır. Buraya gelen her çocuğumuz tarihini, geçmişini araştırmaya başlayacaktır. Böylelikle ortaya güzel sonuçlar çıkacaktır." diye konuştu.



Ortahisar Milli Eğitim Müdürü Köse de Trabzon'un tarihini görsel materyalleriyle öğrencilere öğretmeyi hedeflediklerini ifade etti.



Müze ziyaretleriyle öğrencilerde farkındalık oluşturmak istediklerini anlatan Köse, "Belediyemizin araçlarıyla haftada iki gün çocuklarımıza müzemizi gezdireceğiz. Bunu isteğe bağlı olarak artırabilir ve azaltabiliriz. Böylece bütün öğrencilerimize tarih müzemizi tanıtmayı amaçlıyoruz." şeklinde konuştu.