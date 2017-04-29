Öğrenciler Sordu Başkan Akgül Cevapladı

Şafaktepe İlkokulu öğrencileri, "Yerel Yönetimlerde Belediye Başkanının Görev ve Sorumlulukları" konusunu Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül'ü ziyaret ederek yerinde öğrendi. Günün ilk dersini Akgül'den alan öğrenciler merak ettiği bütün soruları sordu.



Bilgiyi öğrenmenin en iyi yolunun kaynağına gitmek olduğunu kaydeden Başkan Akgül, "Aklınıza gelenleri çekinmeden sormalısınız. Hatta hayatınızın bütün aşamasında öğrenmek istediklerinizi araştırın. Öğretmenlerinizi iyi dinleyip, derslerinize çok çalışın" dedi. Şafaktepe İlkokulu 4-C sınıfı öğrencileri de önceden hazırlamış oldukları soruları Akgül'e iletti. Her bir öğrenci ile tek tek ilgilenen Akgül, çocuklar tarafından yapılan ziyaretin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.



Çocukların sadece kitaplardan değil, akıllarında kalacak böyle etkinliklerle bilgi edinmesinin çok önemli olduğuna değinen Sınıf Öğretmeni Nuriye Deniz, "Bizleri kırmayan belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi. - ANKARA