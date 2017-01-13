Öğrenciler Sokak Köpeklerine Barınak Yaptı

Kırıkkale Kızılırmak Şehit Volkan Pilavcı Anaokulu öğrencileri "Sokak Hayvanlarını Unutmadık" Projesi kapsamında yaptıkları barınakları piknik alanına bıraktı.



Okul Müdürü Şengül Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sokak hayvanları için zorlu kış şartlarının olumsuz etkilerini en aza indirebilmek, çocuklara şefkat merhamet ve hayvan sevgisi gibi değerleri kazandırmak için projeyi başlattıklarını söyledi.



Projeye 240 öğrencinin tamamının katıldığını vurgulayan Doğan, "Çalışmalarda öğretmen, personel ve ailelerimiz de katıldı. İlk ürünlerimizi Halk Sağlığı Müdürlüğü bahçesine bıraktık şimdide Bahşılı Aile Piknik Alanı'ndaki parkın yanına bırakıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şimdi barınaklar sahiplerini bekliyor. Bu tür sosyal çalışmalarımız devam edecek." dedi.