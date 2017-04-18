Öğrenciler Sinemayla Tanıştı

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Toplumsal Duyarlılık Topluluğu üyeleri, merkeze bağlı Bilek Köyü İlkokulu'nda okuyan öğrencileri sinemayla buluşturdu.



Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) öğretim görevlisi Şahiner Güler, yaptığı açıklamada, amaçlarının köy okullarındaki öğrencilere ulaşarak ihtiyaçlarını karşılamak olduğunu belirtti.



Güler, topluluktaki öğrencilerin de farkındalık yaratmak istediklerini söyledi.





Bilek Köyü İlkokulu öğretmenlerinden Hatice Olcan ise, okullarındaki öğrencileri ilk defa sinemayla buluşturduklarını söyledi.



Olcan, öğrencilerin çok sevinçli olduğunu ifade ederek, etkinliğe katkı sağlayan herkese teşekkür etti.