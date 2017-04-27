Öğrenciler Sınavda Ter Dökerken Aileler Piknik Yaptı

Sivas'ta Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı'nın (TEOG) ikinci aşaması bugün yapıldı. Öğrenciler sınavda ter dökerken, güzel havanın tadını aileler ise okul bahçelerinde piknik yaptı.



Milli Eğitim Bakanlığı'nın TEOG sistemi kapsamında Sivas'ta 75 okulda 9 bin 156 öğrenci TEOG sınavına girdi. Dün gerçekleştirilen birinci aşamanın ardından bugün öğrenciler Fen Bilimleri, İnkılap Tarihi ve Yabancı Dil derslerinden sınav oldu. Sabah 09.00'da başlayan sınavda öğrenciler her dersten 40 dakika içerisinde sınava tabi tutuldu. Öğrenciler sınavda ter dökerken, güzel havanın tadını çıkaran aileler ise okul bahçelerinde piknik yaptı. Evlerinde hazırladıkları yiyecekleri okul bahçesine getiren aileler çocuklarının sınavdan çıkmasını piknik yaparak bekledi. - SİVAS