Öğrenciler Sağlık İçin Portakal Suyu İkram Etti

Kumluca ilçesinde Gül-Çetin Kaur Anadolu Lisesi öğrencileri, gazlı içeceklerin zararına dikkat çekmek amacıyla geçen yıl başlattıkları etkinlik kapsamında, Cumhuriyet Meydanı'nda ilçe sakinlerine taze sıkılmış portakal suyu ikram etti.



Gül-Çetin Kaur Anadolu Lisesi öğrencileri, Cumhuriyet Meydanı'nda kurdukları stantta, "Portakal, Sağlıklı Kal" sloganıyla portakal sıkarak, vatandaşlar ve öğrenci arkadaşlarına dağıttı.



Etkinliğe katılan Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya da stantta öğrencilerle portakal sıktı. Her zaman büyüklerin küçüklerine değil bazen de küçüklerin büyüklerine örnek olabildiğini ifade eden Çetinkaya, Gül-Çetin Kaur Anadolu Lisesi öğrencilerinin de büyüklerin yapamadığı bir etkinliğe imza attığını ifade etti.



Öğrencileri kutlayan Çetinkaya, şunları söyledi:



"Esasında yıllardır Türkiye'nin en güzel portakalının yetiştiği Kumluca'da, büyükler olarak biz bugün bu gençlerin yaptığını yıllar önceden başlayarak yapmamız lazımdı. Burada iki şey yapıyorlar, bir portakalın beslenme değeri kış aylarındaki önemini kavramamız açısından katkı sağlıyorlar ama bir başka şey daha yapıyorlar. Türkiye'nin en güzel portakalı Kumluca'da ve Kumluca meydanında içilir diye bir kampanya yapmışlar. Büyüklere de örnek oluyorlar. Ben öğrenci kardeşlerimizi kutluyorum."



Gül-Çetin Kaur Anadolu Lisesi öğrencileri de gazlı içeceklerin zararları ve doğal içeceklerin faydalarını anlatmak için iki yıldır "Portakal, Sağlıklı Kal" sloganıyla taze portakal suyu sıkarak insanlara dağıttıklarını belirterek, toplumda doğal içecekler ve sağlıklı yaşam konusunda farkındalık yaratmaya çalıştıkları ifade etti.



Okul öğretmenlerinden Gülümser Ulusoy da "Hem portakalımızı tanıtmak hem sağlıklı beslenmeyi ön plana çıkarmak için bir kez daha Kumluca meydanında Kumlucalılarla birlikteyiz. İnşallah yaptığımız iş amacına ulaşmıştır." dedi.



Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Girgin, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Başkanı Murat Günay, okul müdürleri ve öğretmenler de katıldı.