Öğrenciler Rektör Oldu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, Merkez Halit Paşa Ortaokulu öğrencileri Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Biber'i makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette Rektör Prof. Dr. Biber, geleceğimizin teminatı olan çocuklara koltuğunu emanette etti. Sırayla koltuğa oturan çocuklar temsili olarak rektör oldular. Ziyaretin sonunda Rektör Prof. Dr. Biber tarafından öğrencilere hediyeler takdim edildi. - ARDAHAN