Öğrenciler Quoridor Turnuvasında Düşünme Becerilerini Geliştirdiler

Malatya Çınar Kolejinde düzenlenen Quoridor Turnuvasında öğrenciler hem kıyasıya yarıştılar hem de düşünme becerilerini geliştirdi.



Uluslararası birçok ödüle sahip ve çocukların mantık yürütme ile stratejik düşünmesini sağlayan Quoridor Turnuvası Çınar Kolejinde de düzenlendi. Çınar Koleji düşünme becerileri öğretmenleri tarafından organize edilen turnuvaya ilkokul öğrencileri büyük ilgi gösterirken turnuvada kıyasıya mücadele yaşandı.



Sınıflar arası düzenlenen turnuvada sınıflarında ilk 4'e giren öğrencilere sertifika verilirken, ilk 3'e giren öğrencilere de kupa bardak hediye edildi. - MALATYA