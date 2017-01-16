Öğrenciler Projelerini Başkan Büyükerşen İle Paylaştı

Eskişehir'de yaşayan yabancı vatandaşların hayatını kolaylaştıracak bir proje geliştiren Gelişim Okulu öğrencileri, Başkan Büyükerşen'i ziyaret ederek proje hakkında bilgi verdiler.

Eğitim veya iş amaçlı Eskişehir'de bulunan yabancı vatandaşlar için bir web sitesi hazırlayan öğrenciler, bu site sayesinde yabancıların hayatının kolaylaşacağını ifade ettiler. Proje ile yabancıların şehrin sosyal yaşamı ile bütünleşmesini sağlamayacaklarını belirttiler.

Projeyi 9 ve 10. Sınıf öğrencilerinden oluşan 36 kişilik öğrenci grubunun hazırladığını ifade eden öğrenciler, İngilizce olarak açılan www.gelisimforeigners.com sitesi ile şehirdeki misafirlerin yabancılık çekmeyeceğini vurguladılar.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükerşen ise genç öğrencileri geliştirdikleri projeden dolayı tebrik etti.