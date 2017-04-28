Öğrenciler, Okullarının İsmini Taşıyan Şehitlerin Kabrini Ziyaret Etti

Samsun'da Şehit Ahmet Altunoğlu İlkokulu ile Şehit Selman Özay İlkokulu öğrencileri, okullarının ismini taşıyan şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek dua okudu.



Öğrenciler, 2010 yılının Nisan ayında şehit olan Piyade Teğmen Ahmet Altunoğlu ve İstihkam Er Selman Özay'ın vefatlarının 7'nci senesi nedeniyle kabirlerini ziyaret etti. Öğrenciler, okullarına isimlerinin verildiği şehitler için dua etti.



Yapılan ziyarete öğrencilerin yanı sıra, İlkadım İlçe Kaymakamı Turan Atlamaz, İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Davut Numanoğlu, askeri erkan ve şehit yakınları katıldı.



Okunan Kur'an-ı Kerim ve yapılan duaların ardından konuşan Kaymakam Turan Atlamaz, "Bu ülkeyi kimse bölemeyecek. Birliğimizi kimse bozamayacak. Şehitlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına tekrar sabırlar dilerim" dedi.



Daha sonra konuşan Şehit Selman Özay İlkokulu Müdürü Kemal İlyas Sağır, "Biz şehitlerimizin vefat edişinin seneyi devriyesi nedeniyle burada toplandık. Her yıl düzenli olarak öğrencilerimizle birlikte şehitlerimize ziyaret gerçekleştiriyoruz. Bizim için en önemli şey öğrencilerimize bu duyguları ve bu hisleri yaşatmaktır. Onlara şehitliğin ve gaziliğin önemini en iyi şekilde anlatabilmek için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu. - SAMSUN