Öğrenciler Ödevlerini İnternet Kafeler Yerine Okulda Yapacak

Eruh'ta ilçesindeki 75. Yıl Milli Eğitim Vakfı Ortaokulunda kurulan internet sınıfı ile öğrenciler ödevlerini artık okulda yapabilecek.



Eruh 75. Yıl Milli Eğitim Vakfı Ortaokul'da internet sınıfında bilgisayarların kurulumu tamamlanarak hizmet vermeye başladı.



Okul Müdürü Eray Sayın, yaptığı açıklamada, çocukların internet kafelerden uzaklaştırılması ve teknolojiyi faydalı kullanabilmeleri amacıyla internet sınıfı kurulduğunu belirterek, şunları söyledi:



"Çocuklar araştırmalarını burada yapabileceklerdir. Milli Eğitim Bakanlığı internet paketleri kullanıldığından zararlı site ve benzeri durumlar da önlenmiş olacak. Ödev, araştırma ve proje gibi konular için internet kafelere gitmek isteyen çocukların okula yönlendirilmesi konusunda velilere de bilgilendirmeler yapılıyor."