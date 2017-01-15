Öğrenciler Meslek Seçiminde Nelere Dikkat Etmeli?

Akademist Uluslararası Eğitim Danışmanı İsmail Topkaya, öğrencilerin meslek seçiminde nelere dikkat etmeleri gerektiğini Wise TV'ye anlattı.



Topkaya meslek seçiminin çok kritik bir süreç olduğunu söyleyerek, "Meslek seçiminde en önemli husus biraz mesleği deneyimlemiş olmak. Çevreden söylenen meslekler bir tercih olmamalı. Öğrenciler en az 3-4 farklı meslek grubu içinde gidip çalışmalı, staj yapmalı. O işi iyi yapan, profesyonel yapan birisinin yanında o işi yapan kişinin bir gölgesi olup onunla o gündelik hayatın bütün sorunlarıyla yüzleşmesi gerekiyor. Eğer öğrencinin sabah erken uyanma problemi varsa o işi yaparken sorun yaşayacak demektir. Bazı işlerde gece çalışmak gerekiyor. O yüzden tercih yapmadan önce gidip o işi yapan kişinin gölgesi olmanız gerekiyor" dedi.