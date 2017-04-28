Öğrenciler Kut'ül Ammare Zaferini Sahneye Taşıdı
Kırıkhan Hurşit Uzel İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri,1916 yılında Osmanlı ordusunun Irak'ın Kut bölgesinde İngilizlere karşı kazandığı Kut'ül Ammare Zaferi'ni oynadıkları tiyatroda canlandırdı.
Kırıkhan Hurşit Uzel İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri,1916 yılında Osmanlı ordusunun Irak'ın Kut bölgesinde İngilizlere karşı kazandığı Kut'ül Ammare Zaferi'ni oynadıkları tiyatroda canlandırdı.
Zaferin hikayesini anlatan Şehit Hurşit Uzel Ortaokulu Müdürü Ömer Şen, Kut'ül Ammare Zaferi'nin İngilizlerin prestijini hiç beklenmedik şekilde sarstığını ifade etti.
Konuşmanın ardından öğrencilerin hazırladığı ve Kut'ül Ammare Zaferi'nin anlatıldığı tiyatro izleyicilerden alkış aldı.
Etkinlik, mehter takımının konseriyle son buldu.