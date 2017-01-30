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Öğrenciler Kur'an Okudu, Öğretmen Ayaklarını Masanın Üzerine Uzattı
Öğrenciler Kur'an Okudu, Öğretmen Ayaklarını Masanın Üzerine Uzattı
30 Ocak 2017 Pazartesi 19:46
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[9214028] DHA
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