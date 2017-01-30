Öğrenciler Kur'an Okudu, Öğretmen Ayaklarını Masanın Üzerine Uzattı

Öğrenciler Kur'an Okudu, Öğretmen Ayaklarını Masanın Üzerine Uzattı

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Milli Eğitim, Öğretmen, Atama