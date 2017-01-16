Malatya Çınar Kolejinde 'Çınar'a Giriş Sınavı' düzenlendi.
Çınar Koleji Malatya, Başakşehir, Çekmeköy, Esenyurt kampüslerinin ortaklaşa düzenlediği sınavda öğrenciler Çınar Kolejinde eğitim görmek için sınavda ter döktü. Veliler ise büyük heyecanla çocuklarını dışarıda bekledi. Kolejde düzenlenen sınav, 4,5,6,7,9 ve 10.sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilirken, dışarıda bekleyen veliler ise koleji yakından görme fırsatı buldu. - MALATYA
Öğrenciler Kolejde Eğitim Görmek İçin Yarıştı
Malatya Çınar Kolejinde ‘Çınar’a Giriş Sınavı’ düzenlendi.
Malatya Çınar Kolejinde 'Çınar'a Giriş Sınavı' düzenlendi.
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