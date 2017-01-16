Öğrenciler Kolejde Eğitim Görmek İçin Yarıştı

Malatya Çınar Kolejinde 'Çınar'a Giriş Sınavı' düzenlendi.



Çınar Koleji Malatya, Başakşehir, Çekmeköy, Esenyurt kampüslerinin ortaklaşa düzenlediği sınavda öğrenciler Çınar Kolejinde eğitim görmek için sınavda ter döktü. Veliler ise büyük heyecanla çocuklarını dışarıda bekledi. Kolejde düzenlenen sınav, 4,5,6,7,9 ve 10.sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilirken, dışarıda bekleyen veliler ise koleji yakından görme fırsatı buldu. - MALATYA