Öğrenciler Kendi Hazırladıkları Sanatsal Eserleri Sergiledi

Malatya Final Okulları öğrencileri kendi bireysel becerileri ile hazırladıkları sanatsal eserleri Malatya Park AVM'de sergiledi.



Okullarındaki atölyelerinde yağlı boya ve seramik çalışması yapan öğrenciler çalışmalar sonucunda meydana çıkarttıkları eserleri AVM misafirlerinin beğenisine sunarken bin bir emekle yapılan ürünler vatandaşlardan tam not aldı.



Sergi hakkında bilgiler veren Malatya Final Okulları resim öğretmeni Emre Emektar, sergiyi her yıl geleneksel olarak düzenlediklerini kaydederek, öğrencilerin etkinlik sayesinde el becerilerini geliştirdiklerini söyledi. - MALATYA