Öğrenciler Kayıp Maskotları "Tavşan Necati"Yi Arıyor

EŞBER AYAYDIN - İzmir'de bir okulun maskotu olan ve kayıplara karışan tavşan "Necati"yi bulmak için seferber olan öğrenciler, afiş hazırlayıp sosyal medyada kampanya başlattı.



Özel Gelişim Koleji, öğrencilere hayvan sevgisi aşılamak ve onlarla vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla okul bahçesinde tavşan, ördek, tavus kuşu kaz ve at beslemeye başladı. Öğrencilerin "Necati" ismi verdiği tavşan, kısa sürede okulun maskotu oldu.



Kimi öğrenciler, Necati'yi beslemek için evinden havuç getirdi, kimi öğrenciler onu kucağına alıp fotoğraf çektirdi. Sosyal medya üzerinden tavşan Necati ismiyle hesap açan öğrenciler, çektikleri fotoğrafları paylaştı.



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında okulda gerçekleştirilen etkinlik sonrası Necati'nin kaybolduğunu fark eden öğrenciler, maskotlarını bulmak için okulu didik didik aradı. Okulun dört bir yanını "Necati" diye seslenerek arayan öğrenciler, üzerine tavşan çizdikleri afişlerini duvarlara astı, sosyal medyada paylaşımlarda bulundu.



Öğrenciler üzgün



Okulun Müdür Yardımcısı Zeyneb Edirnecik, 23 Nisan şenliğinden bu yana tavşan Necati'yi göremediklerini belirterek öğrencilerin çok üzüldüğünü söyledi.



Kampüste at, tavus kuşu, kaz, ördek gibi hayvanların yanı sıra Necati adını verdikleri tavşanları da olduğunu dile getiren Edirnecik, şöyle konuştu:



"Çocuklarımız çıktığı zaman bu hayvanları görüyor, onları besliyor ve takip ediyorlardı. Bu da onlar için büyük bir motivasyondu. Necati için öğrencilerin hepsi çok üzgün, çok insancıl bir hayvandı, inşallah gelir ve Necati'mize kavuşuruz. Çocuklar çok etkilendiler, okulun içerisinde de aradılar ama maalesef bulamadılar. Öğrencilerimiz ellerinden geldiğince afişler hazırlayıp asıyorlar."



11'inci sınıf öğrencisi Selin Öz, tavşana öğrencilerin kararıyla "Necati" ismini verdiklerini ve onun için sosyal medyada bir hesap açtıklarını söyledi.



Sosyal medya hesabından tavşan Necati'ye ait fotoğraflar paylaştıklarını, okuldaki öğrencilerin yanı sıra velilerin de hesabı takip ettiğini anlatan Öz, şunları söyledi:



"Kaybolunca çok üzüldük 23 Nisan kutlamalarında kaybolmasına inanamadık. İlk başta zarar görmesin diye bir yere koyduklarını düşündük. Sosyal medyada Necati'nin kaybolduğunu söylediğimde ilk başta kimse inanamadı. Herkes Necati'nin fotoğraflarını paylaştı. Öğlen araları onu sevmeye gidiyorduk şimdi kendimizi boşlukta hissediyoruz. Biz sosyal medyada Necati'nin fotolarını paylaşıp herkese yaymaya çalışıyoruz umarım en kısa sürede bulunur."



"Okuldaki en sevdiğimiz hayvan oydu"



Necati'nin bulunması için afiş hazırlayan ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi Rüzgar Hayret, tavşanı çok sevdiğini onun bir an önce bulunmasını istediğini vurguladı.



Necati'yi beslediğine ve onunla vakit geçirmeyi sevdiğine işaret eden Hayret, tavşanlarının bulunması için yaptıkları resimleri afiş olarak kullanacaklarını belirtti.



8 yaşındaki Defne Türk ise Necati'ye olan sevgisi ile özlemini şöyle anlattı:



"Necati'yi çok seviyorduk, oynuyorduk, onu besliyorduk ama kaybolunca çok üzüldüm. 'Onu neden aldılar?' dedim, benim için kötü oldu bu olay. Onu seviyorduk, oyun oynuyorduk, onu kovalayanlara 'Yapmayın' derdik. Keşke yanımızda olsaydı. Onu özlüyoruz gelmesini istiyoruz. Bizim okuldaki en sevdiğimiz hayvan oydu. Afişe kalp yaptık çünkü onu seviyorduk, bunu anlatmak için çizdik."



5'inci sınıf öğrencisi Mira Alparslan da Necati'yi arkadaşlarıyla çok sevdiklerini ve özlediklerini aktardı. Kaybolduğunu duyduğunda çok şaşırdığını dile getiren Alparslan, tavşanlarını bir an önce bulmak istediklerini söyledi.