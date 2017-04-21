Öğrenciler İtfaiyeyi Ziyareti Etti
Sandıklı Hatice Turan Anaokulu öğrencileri, Sandıklı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret ederek itfaiyenin çalışması hakkında bilgi aldı.
Sandıklı Hatice Turan Anaokulu öğrencileri, Sandıklı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret ederek itfaiyenin çalışması hakkında bilgi aldı.
Sandıklı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personelleri tarafından karşılanan anaokulu öğrencileri, itfaiyenin birimlerini gezdi.
Öğrencilerle birlikte itfaiye erlerinin katılımıyla küçük bir yangın tatbikatı yapıldı.
Yangınla mücadele konusunda görsel bilgilerle eğitimlerini pekiştiren öğrencilere uymaları gereken kurallar hakkında bilgi verildi.