Öğrenciler İkinci Döneme Daha Verimli Çalışmalı

Açıklanan birinci dönem TEOG sonuçlarının yerleştirmeye esas yüzdelik dilimleri ve puanları kapsamadığını söyleyen Uluçay, ikinci dönem sınav sonuçları ve okul ortalaması ile toplanıp katsayılara göre hesaplanarak puanlama yapılacağını altını çizdi.

Milli Eğitim Bakanlığının yapmış olduğu 23-24 Kasım'da gerçekleştirilen birinci TEOG sınavının sonuçları açıklandı. TEOG Birinci Dönem, TEOG ikinci dönem ve Okul ortalaması toplanıp katsayıları hesaplandıktan sonra öğrencilerin esas puanı belli olacak.

TEOG sınav sonuçları ile ilgili değerlendirme yapan Açı Etüt Eğitim Merkezi TEOG Danışmanı Gonca Uluçay; "Öncelikle açıklanan TEOG sınavı sonuçları öğrencilerin yerleştirmeye esas yüzdelik dilimlerini ve puanlarını kapsamadığını belirtmek isterim. 2.dönem sınavlarının ardından sonuçlar okul ortalaması ile hesaplanıp öğrencilerin esas puanlarını ortaya çıkaracak. Diğer yıllara oranla bu yıl TEOG'da soruların zor ve seçici olması öğrencilerin başarı sonuçlarını da etkiledi. Öğrencilerin yanlışlarının daha çok Matematik, Türkçe ve İngilizce derslerinde olduğunu görüyoruz. Açıklanan TEOG Birinci Dönem sınavı yapılacak ikinci dönem sınavı hakkında bazı ipuçları verdi. Öğrenciler yanlış yaptıkları konuları tekrar etmeliler. Çünkü ikinci dönem sınavlarında da aynı konulardan soru çıkabilir. Bol bol farklı kaynaklardan soru çözerek, çok fazla soru tarzı görmeleri faydalı olacaktır. Birinci dönem sınavında öğrenciler eksikliklerini görerek 26-27 Nisan'da yapılacak ikinci dönem sınavına hazırlanmalılar" dedi.